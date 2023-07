Puit en Dikkop keren in najaar terug in centrum van Oudenbosch

Verslaafde dakloze probeerde vorig jaar meisje (2) te ontvoeren in Breda

Een verslaafde dakloze heeft vorig jaar midden op straat in Breda geprobeerd een peuter van twee jaar oud uit de handen van een moeder te trekken en mee te nemen. Omdat de moeder zich heftig verzette, lukte het de 48-jarige man niet het kind te ontvoeren. Volgens deskundigen is de man schizofreen en is behandeling aan zijn verslaving en stoornis dringend nodig.