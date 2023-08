Putse thuisblijvers vermaken zich prima, dankzij KBO

Inbreker op heterdaad aangehou­den in Helmond, hing nog in het raam toen politie aankwam

HELMOND - Een persoon is zaterdagavond op heterdaad betrapt bij een poging tot inbraak bij een woning aan de Lingestraat in Helmond. De inbreker hing nog in het slaapkamerraam toen de politie aankwam.