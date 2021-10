PVV eist spoeddebat over Brabantse provinciebaas die zich onterecht liet rondrijden in dienstauto: ‘Hij moet het terugbetalen’

Het Brabants Dagblad onthulde zaterdag dat algemeen directeur Marcel van Bijnen zich jarenlang liet rondrijden in dienstauto’s en taxi’s die niet voor hem waren bedoeld. Het ging in drie jaar tijd om 249 ritten, waarvan 117 tussen zijn woning in Bleskensgraaf (Zuid-Holland) en het provinciehuis in Den Bosch. Totale kosten voor dat vervoer waar hij geen recht op had: 37.292,43 euro. De hoogste ambtenaar van de provincie hoeft dat geld niet terug te betalen, stelde een woordvoerder. ,,We zetten er een streep onder.”