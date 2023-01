Raad van State heeft kluif aan ‘broedervete’ om pad door Lithoijense beeldentuin

Dat bleek deze week tijdens een rechtszaak bij ’s lands hoogste bestuursrechter in Den Haag. Daar had rechter-staatsraad Mieke van Diepenbeek een flinke kluif aan de broedervete. De familieruzie is toegespitst op het gebruik van een perceel dat nog altijd gemeenschappelijk eigendom is van beide broers.

Broer Hendrik, drijver van Dierenpension Maaszicht, wil over de gemeenschappelijke grond een toegangspad naar een vijftal recreatiechalets aanleggen. Alleen loopt het pad dan dwars door de beeldentuin Sous Terre van broer Nol en diens partner Bernadette.

Haken en ogen aan pad via beeldentuin

De gemeente Oss ziet dat niet zitten, omdat er nogal wat haken en ogen aan het pad via de beeldentuin kleven. Verzekeraars hebben al laten weten de beelden en andere kunstwerken niet meer te zullen verzekeren als bezoekers van de chalets daar ongehinderd langs kunnen rijden. Want die kunnen volgens de verzekeraars dan even heel snel een beeldje in de achterbak wegmoffelen. Dat zou einde verhaal betekenen voor de beeldentuin en dat wil Oss niet.

De gemeentewoordvoerder merkte tijdens de rechtszaak op dat Oss ook om andere, vooral planologische redenen het niet wenselijk vindt dat de chaletbezoekers deels over of door de beeldentuin moeten.

Via grond van zoon Enrico

Nol en Bernadette de Groot hamerden er in Den Haag op dat er zat betere alternatieven zijn, zoals over Hendriks eigen terrein of via een stuk grond van zoon Enrico aan de Lutterstraat. Daar loopt immers nu al een ‘tijdelijke’ ontsluitingsweg naar de chalets.

Hendrik vindt dat evenwel geen werkbare oplossing, omdat hij zijn chalets dan alleen kan bereiken via grond die niet zijn eigendom is. Dat het van zijn zoon is, maakt dat niet anders, benadrukte zijn advocaat. Die voegde er ook nog aan toe dat een goede ontsluiting van de chalets alleen mogelijk is via of langs de beeldentuin van broer Nol. Want een pad over het terrein van Hendrik’s dierenpension zou niet mogelijk zijn omdat onder meer een tuinhuis in de weg staat.

Haal maar weg

,,Het zijn zijn eigen chalets die hij bereikbaar wil maken. Dan haalt hij zijn tuinhuis maar weg,” merkte Nol de Groot op. ,,En het blijkt dat de huidige ontsluiting via de grond van zijn zoon prima werkt. Bovendien wil zoon Enrico daar ook recreatiechalets bouwen. Dan is die ontsluiting aan de Lutterstraat sowieso nodig.”

Broer Hendrik zag het anders en bleef erbij dat alleen een ontsluiting van de chalets via de beeldentuin een duurzame oplossing is. Staatsraad Van Diepenbeek vroeg beide broers, de raadslieden en de gemeentewoordvoerder het hemd van het lijf.

Het leek er aan het eind van de zitting op dat zij een lichte voorkeur had voor de weigering van Oss om mee te werken aan een toegangsweg via de beeldentuin. Temeer daar de ontsluiting via de eigen gronden van Hendrik, of deels via de grond van zijn zoon, een redelijk alternatief blijkt te zijn. De staatsraad hakt binnen enkele weken een knoop door.