Raad van State kan (nog) niets doen aan kap 19 bomen in Dongen

DEN HAAG/DONGEN – De Raad van State kan vooralsnog niets doen aan de kap van 19 bomen op een veldje aan de Leeuweriklaan in Dongen, bleek gisteren tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Daar vroeg buurtbewoner Jo Bollen om onmiddellijke vernietiging van de uitritvergunning van de familie Bos, die een gloednieuwe woning aan het eind van de straat aan een rotonde heeft gebouwd. Zonder die vergunning kan de familie niet op de weg komen en zou ze met een levensgroot probleem komen te zitten.

Alleen zover kwam het niet, omdat rechterstaatsraad Erik Minderhoud aan het eind van de rechtszaak het hoger beroep van Bollen direct met een mondelinge uitspraak afwees. Even daarvoor had de staatsraad vastgesteld van geen van 19 gekapte bomen op de plek van de inrit van de familie Bos heeft gestaan. Verder bleek dat de bomen op particuliere grond van de ontwikkelaar hebben gestaan en niet op gemeente- of andere openbare grond.

Herplantplicht voor een jaar?

Bollen betreurde de uitspraak maar zei meer ijzers in het vuur te hebben. Volgens hem loopt er nog een andere procedure tegen de in zijn ogen illegale kap van de 19 bomen: ,,Die 19 bomen vielen onder de herplantplicht toen Dongen eerder toestemming gaf om 76 mooie oude bomen in het woningbouwgebied te kappen. Die bomen mochten van de gemeente alleen om als de ontwikkelaar 19 bomen terug plantte. En vervolgens gingen die herplantbomen er na een jaar ook aan. In Dongen geldt de herplantplicht blijkbaar maar voor een jaar. Zo kun je van alle bomen in Dongen afkomen. Kap de mooie bomen, plant wat sprietjes ter vervanging en haal die na een jaar weg. Dat is toch te gek voor woorden.”

Hoe dan ook, stelde de Raad van State vast dat de nieuwe woningen aan de Leeuweriklaan in ieder geval allemaal een in en uitrit kunnen aanleggen. Mogelijk volgt later nog een aparte rechtszaak over de gekapte herplantbomen. Wordt vervolgd.