Rampkruising buiten Goirle verdient rotonde, maar krijgt verkeerslichten

Voor de rechter Beide partijen wilden geen politie bij het ongeval: ‘Hij zei nog, we lossen het zelf wel op, want ik heb wijn op’

HILVARENBEEK - Eerst raakte hij op de Diessenseweg in Hilvarenbeek een paaltje, een stukje verderop kon hij een auto niet ontwijken. ,,Die man zei nog: we lossen het zelf wel op, geen politie hoor want ik heb een paar wijntjes op. En toen kwamen die met gillende sirenes aanrijden.”