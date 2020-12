Ravage door ongeluk op A59 bij Sprang-Capelle, snelweg dicht

Ook telefoons bende rond crimineel Martien R. gekraakt: ‘Die Beretta heb ik altijd bij me, maatje’

5 oktober DEN BOSCH/ OSS - Het Openbaar Ministerie heeft op telefoons van Martien R. en zijn neef Toon een groot aantal gesprekken en notities over handel in drugs en wapens. Na de arrestatie van Martien R. zag de politie ook dat enkele van zijn handlangers spullen weghaalden uit diens woning aan de Koolzaadweg in Berghem.