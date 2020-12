Ravage door ongeluk op A59 bij Sprang-Capelle

Ikea-beveiliger gewond na mishande­ling door klant om coronare­gels

2 november Een ingehuurde beveiliger van de Ikea in Breda is zaterdag ernstig gewond geraakt aan zijn enkel, toen hij onderuit werd getrapt door een klant. Dat gebeurde nadat hij de klant en zijn twee metgezellen had laten weten dat ze niet met zijn drieën naar binnen mochten.