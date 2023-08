Ravage en gewonden op kruising in Breda na zware botsing: trauma-arts behandelt zwaargewonde man

met video Verdachte verkeerson­ge­luk met vier doden is nu weer vrij: Openbaar Ministerie gaat in beroep

ROOSENDAAL/BREDA - De man die vorig jaar in Oud Gastel een verkeersongeval met vier doden veroorzaakte, is wederom op vrije voeten. De politie hield de Roosendaler enkele weken geleden aan nadat drugs in zijn woning waren gevonden. De raadkamer heeft bepaald dat hij voorlopig vrij komt, zo laat de rechtbank in Breda weten.