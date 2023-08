Ravage op de weg door botsing tussen twee auto’s in Tilburg, moeder en zoontje komen met de schrik vrij

Meevaren op Waalschok­ker Janus, tijdens Visserij­dag Woudrichem

WOUDRICHEM - De onlangs gerestaureerde Waalschokker Janus doet zaterdag 26 augustus mee aan de Visserijdag in Woudrichem. Vanaf 11 uur zijn er gratis rondvaarten op de grote rivieren. Per keer mogen twaalf bezoekers mee. De schokker, een van de laatste schokkers in Nederland, ligt in de historische stadshaven.