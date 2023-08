RBC is anders dan andere amateurclubs, dat weet trainer Mark Klippel maar al te goed

Tilburgers achter dancefeest Density denken er niet aan hun ouders van de gasten­lijst te halen: ‘Ons moeder is de grootste fan’

TILBURG – Broers Jelle en Joppe van Cutsem verwelkomen werkelijk iedereen op clubavond Density, komende vrijdag. Maar wie wil komen houthakken is wellicht toch aan het verkeerde adres bij het housefeest in de Tilburgse Hall of Fame.