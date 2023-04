RBC kan de eerste Brabantse amateurvoetbalkampioen worden, en mogelijk zit het stadion dankzij TikTok voller dan ooit

amateurvoetbalDe spanning stijgt in in het oranje, voetbalgekke deel van Roosendaal. RBC stevent af op de titel in de tweede klasse. Aanstaande zondag kan het kampioenschap al een feit zijn. En het zou zo maar kunnen dat het stadion voller zit dan ooit.