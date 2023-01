‘RBC wás Kalsdonk, op de tribune en op het veld’, documentaire laat diepe band tussen club en wijk zien

Teuntje (82) verbleef twee dagen en nachten op zolder onder een deken: ‘We woonden ineens in zee’

OOSTERHOUT - Teuntje Knöps zat tijdens de Watersnoodramp als 12-jarig meisje twee dagen en nachten onder een deken boven in het ouderlijk huis. Ze verloor twee klasgenootjes en begon later over De Ramp te dichten. ,,Het was zo’n herrie…”

