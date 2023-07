Rebecca en Tim wijken niet nóg eens voor sloopkogel van BrabantWonen: ‘We voelen ons besodemieterd’

OSS - Voor de tweede keer in vijf jaar tijd kregen Rebecca Draad en Tim Terpstra te horen dat hun huurhuis wordt gesloopt. ,,We woonden hier net drie weken toen we een heel bekende brief kregen. We dachten: dit kan niet waar zijn.”