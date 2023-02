Rechtbank spreekt stel uit Breda vrij van psychische kindermishandeling: ‘Psychische schade onvoldoende gebleken’

Stoere Kerels | Jurgen Streppel: ‘In de play-offs ligt de druk niet bij Willem II, jullie kunnen nog zo naar De Heuvel’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 24 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de supportersavond met de directie en de daarop volgende overwinningen op Helmond Sport (5-1) en FC Eindhoven (3-0). Oud-Willem II-trainer Jurgen Streppel, nu techisch directeur bij Helmond Sport, is de belgast in deze aflevering.

16:33