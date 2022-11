Rechter: Brabantse horrorfokker moet per direct stoppen

met video Het deelkastje van Julia zit propvol cadeautjes zodat de sint gratis kan shoppen

KAATSHEUVEL - Als Sinterklaas even krap bij kas zit, is het misschien wat lastiger om leuke cadeautjes te kopen voor pakjesavond. Julia Govers uit Kaatsheuvel helpt de goedheiligman een handje met haar deelkastje in de voortuin.

15 november