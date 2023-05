Rechter laat voormalig kindsoldaat uit Sierra Leone onderzoeken na steekpartij in Bergen op Zoom

Opbouw Fairytale Festival in volle gang: ‘Al meer kaarten verkocht dan vorig jaar’

KAATSHEUVEL - Queen of the Pond (Koningin van de vijver). Dat is het thema dit weekeinde van het Fairytale Festival in Kaatsheuvel. De opbouw is in volle gang, de weersverwachting goed en de kaartverkoop op stoom. ,,We hebben er weer zin in.”