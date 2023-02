Rechtszaak dodelijk ongeval: ‘Jesse (17) had geen schijn van kans’

Ook Oss neigt naar verkorten koopavond: ‘Belang­rijk­ste is dat we één lijn trekken’

OSS - ,,Er was een tijd dat je op koopavond je omzet van de hele dag kon verdubbelen”, weet Herman Teeuwen van HT Sports. Maar die tijd is geweest. De koopavond is voor veel winkeliers corvee. En dat mag best een uurtje korter duren.

