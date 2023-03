Regen deert de deelnemers aan de tweede Havenloop niet: ‘Dit kan ook best leuk zijn’

Evan (13) fotogra­feert slechtval­ken: ‘Soms kom ik met zeven foto’s thuis, soms met vijfhon­derd’

VUGHT - Het begon met het fotograferen van straaljagers op vliegbasis Volkel maar inmiddels is Evan van Wezel (13) uit Cromvoirt helemaal in de ban van slechtvalken. Bijna dagelijks volgt hij een broedend paar op de voormalige Petruskerk in Vught en deelt Evan zijn foto’s op Facebook.