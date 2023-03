Remko Willems voelt zich volledig vrij in zijn eigen studio: ‘Grenzen bestaan voor mij niet meer’

NISPEN - Op het bordje van zijn studio staat te lezen: lunchpauze 9.00 – 17.00. Dat in ogenschouw nemend is Remko Willems behoorlijk productief. Sinds eind februari brengt hij iedere maand een nieuwe song uit via Spotify.