René de Hondt ziet dat het beter moet bij Trappers: ‘Kunnen écht nog wel voor de prijzen spelen’

RECONSTRUCTIE Hoe problemen zich opstapel­den voor rederij: ‘Je krijgt eerder de koning te spreken dan Blue Amigo!’

Met de allernieuwste elektrische ferries en ponten zouden ze marktleider worden in het OV over water. Rederij Blue Amigo beloofde gouden bergen waar de provincie Zuid-Holland tientallen miljoenen euro’s voor over had. Maar een paar jaar later is van al die beloftes amper iets terecht gekomen. Dit is een verhaal over gedupeerde reizigers, oude dieselschepen, een pijnlijk faillissement, gefrustreerde bestuurders en een buitenlandse investeerder die achter de schermen de macht overneemt. Een reconstructie.