Repetities spektakelstuk ’53 van start: ‘We eren de redders en herdenken de slachtoffers’

De spelers van stichting de Vierschaar kwamen dinsdag bijeen in bioscoop Kiek in de Pot. Daar werden de rollen verdeeld, de verhaallijnen uiteengezet en de details besproken van het nieuwe openluchtspektakel '53, over de watersnoodramp. ,,We gaan het op een gedenkwaardige en respectvolle manier op het toneel brengen”, zei voorzitter Marco Duijvelaar.

Je kon een speld horen vallen in de bioscoopzaal toen overlevenden van de ramp hun verhaal vertelden op het witte doek. Marry Kloet de Vlieger vertelde hoe ze als vierjarig meisje zag hoe het water hun huis binnenkwam. Haar vader zette haar buiten op de dijk. ,,Je blijft hier zitten tot ik terugkom, zei hij”, zegt ze. ,,Het was zo donker, en ik heb zo gegild.”

Haar vader ging terug naar het huis en haalde haar moeder en twee zusjes. ,,Op de dijk viel hij op zijn knieën en dankte God dat ons gezin gered was.” Het is maar een van de vele verhalen waar het stuk op gebaseerd is.

Duijvelaar blikte tijdens de bijeenkomst op dinsdag 31 januari terug naar dezelfde dag, zeventig jaar geleden. Toen er alleen nog sprake was van slecht weer, en niemand nog kon bevroeden wat er die nacht zou gebeuren. ,,Daar is een leed ontstaan, waar veel mensen nu, zeventig jaar later, nog steeds niet over kunnen praten.”

Het idee om ’53 op te voeren ontstond al in 2019, tijdens de opvoering van Supersum op de Waterschans. Wolter Muller schreef het verhaal, Arjan van Tricht de muziek en er werden audities en workshops gehouden voor de spelers. ,,Er kwamen vooral veel kinderen en vrouwen”, zegt regisseur Diemer van Wijk. ,,Wat minder mannen. Er komt nog een oproep voor mannen van 30 jaar en ouder om mee te spelen in het ensemble.”

Wolter Muller schreef het stuk en heeft geprobeerd er humor in te brengen. ,,En pák die momenten", gaf hij de spelers mee. ,,We hebben dat beetje luchtigheid hard nodig bij dit hartverscheurende onderwerp."

Vaak wordt hem gevraagd of het een waterspektakel wordt, of er een orkaanmachine aan te pas komt. ,,Zo wordt het absoluut niet”, zegt van Wijk. ,,Er zijn nog zoveel mensen die dit zelf hebben meegemaakt of wiens familie dit heeft meegemaakt, die hier herinneringen aan hebben. Het wordt een uitdaging om dit respectvol neer te zetten. Met dit stuk eren we de redders, herdenken we de slachtoffers en leven we mee met de nabestaanden.”

Schrijver Muller heeft, ondanks het zware onderwerp, ook geprobeerd er humor in te brengen. ,,En pák die momenten”, gaf hij de spelers mee. ,,We hebben dat beetje luchtigheid hard nodig bij dit hartverscheurende onderwerp.”

Het verhaal speelt zich af in de stad Bergen op Zoom, waar mensen de slachtoffers van de ramp te hulp schieten, en in het dorp en de polder, waar de ramp zich voltrekt. Een raamvertelling over de ramp, maar ook over liefde, hoop en verdriet.

Het openluchtspektakel wordt opgevoerd tussen 8 en 23 september op de Waterschans. Meer informatie: vierschaar.nl/.