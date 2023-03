Respecteren en informeren, daar kan niemand meer onderuit in Asten

Baronie slaat terug na vertrek van trio en haalt zelf drie nieuwe spelers

Baronie werkt achter de schermen hard aan de toekomst. De club presenteert met Dylan den Exter en Desmond Nagtzaam twee spelers voor komend seizoen en verlengde de samenwerking met een tiental voetballers uit het eerste. De verrassendste aankondiging is zondag al inzetbaar: geboren Bredanaar en oud-prof Steven Edwards (32) kan Baronie per direct helpen in de strijd om lijfsbehoud.