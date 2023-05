Restaurant Da Roberto kan in allerlaatste weken nog ‘beste Italiaan van Nederland’ worden

Nieuwe afvalproef in Land van Cuijk: een op de tien voor plastic bedoelde zakken krijgen ‘rode kaart’

Inwoners lijken nog niet onder de indruk van een nieuwe afvalproef van de gemeente Land van Cuijk. Ook bij een tweede steekproef in Cuijk deze week blijken in veel afvalzakken, bestemd voor plastic afval, dingen te zitten die er niet in thuishoren. Eén op de tien zakken deugt niet.