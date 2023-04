Reusel-De Mierden reikt twee lintjes uit

Goirle voegt twee Ridders en vier Leden toe aan de Orde van Oran­je-Nas­sau

GOIRLE - Zes koninklijke onderscheidingen had burgemeester Mark van Stappershoef in Goirle te vergeven: twee decorandi werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de overige vier tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.