Reuselse volleybalclub Pegasus zet vol in op de jeugd met open dag

,,Ik wist al vanaf mijn derde dat ik zou gaan volleyballen, want allebei mijn ouders doen dat ook,” zegt de 11-jarige Isa Paridaans. ,,Volleybal is een leuke sport omdat het een teamsport is,” vult Gemke van Gompel (12) aan. ,,Ik doe dit samen met mijn vriendinnen, wat het extra leuk maakt.”

Twee volleybalverenigingen in Reusel

Zeg je volleybal, jeugd en Reusel, dan kom je al snel bij de vereniging Pegasus uit. Het C-team van Isa en Gemke is een van de jeugdteams van Pegasus en na een uurtje trainen gloeien de wangen.

Reusel heeft al sinds jaar en dag twee volleybalverenigingen, maar zustervereniging Alcides concentreert zich vooral op de (volwassen) recreanten.

,,Vanaf 6 jaar kunnen jongeren zich bij Pegasus aanmelden, ze maken dan stapsgewijs kennis met het volleybal,” zegt Hans Meeuwesen, de voorzitter van de vereniging. ,,De kinderen beginnen met een bal over het net te gooien en te vangen. Het opslaan over het net is een volgende stap en zo gaat het langzaam verder. We hebben naast de mini’s C en B-jeugdteams heren- en dameswedstrijdteams en ook nog recreanten.”

Prijskaartje

Op deze dinsdagavond krioelt het in een van de drie hallen van het Reuselse Optisporthuis. De blauwe hal is verdeeld in zes velden en trainers geven instructie aan de jongeren die rond de netten staan. ,,We werken met trainers die we zelf opgeleid hebben, al kunnen we er altijd meer gebruiken,” legt Meeuwesen uit. ,,Omdat volleybal bij uitstek een zaalsport is zijn we aangewezen op het spelen in de zaal, waar uiteraard een prijskaartje aan hangt. Dat is wel een dingetje en dat vraagt veel creativiteit van de vereniging.”

Op 16 april kunnen de jongeren naast specifieke volleybalspelonderdelen ook aan andere sportieve uitdagingen deelnemen. Meeuwesen benadrukt dat op deze dag ook jongeren van buiten de vereniging welkom zijn.

,,Volleybal is een grote sport in de wereld en Nederland is altijd wel vertegenwoordigd op de Olympische spelen. Natuurlijk weten we nog niet of de heren- en damesteams zich gaan kwalificeren voor Parijs, maar voor hier in Reusel maakt dat ook niet veel uit. Wij zijn een regionaal team en mikken vooral op de breedtesport, al ploppen er af en toe wat talenten op, die dan door kunnen stromen naar de landelijk spelende clubs.”

Voor de speldag op 16 april is aanmelding niet nodig. Van 10.00-14.00 uur is iedereen welkom in de Optisporthal in Reusel om te kijken, maar zeker ook om mee te doen.