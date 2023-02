Rijkswaterstaat gaat toetsen of hoge lichtmast bij A50 bij Eerde wel kan

In herinnering Jo van Ier­sel-van den Besselaar: ‘Praten kon ze als geen ander’, maar ze voegde ook de daad bij het woord

ELSHOUT - Bij de uitvaart van Jo van Iersel-van den Besselaar, die vorig jaar op 8 juli overleed, was het erg druk in de Sint-Evangelistkerk. Jo was dan ook heel gezien in Elshout. Letterlijk en figuurlijk.