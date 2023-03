Rijsbergen houdt klûntocht langs cafés tijdens halfvasten

De Bredase klûntocht, traditiegtrouw drie weken voor carnaval, trekt al jarenlang bezoekers uit de hele regio. Met halfvasten, drie weken ná carnaval, neemt Rijsbergen het spektakel op eigen wijze over. ,,Veel mensen uit Rijsbergen gaan klûnen in Breda. De meesten kennen het principe dus al”, zegt organisator Christel Jochems van café Ut Krisje.

De bedoeling is om een tocht af te leggen langs de deelnemende cafés. Wie dat doet, verdient na afloop een aandenken. In Breda is dat een kruisje in Rijsbergen een aapje. De vijf cafés die meedoen zijn Cafe Marktzicht, Café de Kwinkslag, Het Kaffee, Café Ut Krisje en Jolly Jester.