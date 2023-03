RKC-aanvoerder Kramer verheugt zich op Klassieker na ‘pijnlijke’ nederlaag tegen NEC

Zo slecht was RKC niet, vond Michiel Kramer, ondanks dat de Waalwijkers na een half uur met 0-3 achter stonden. ,,We begonnen echt wel goed, kregen grote kansen. Dat je vervolgens de deksel op de neus krijgt met drie goals uit drie kansen, dat maakt het pijnlijk."

Het is dit seizoen ook wel eens andersom geweest, weet ook Kramer. ,,Dan waren wij heel effectief, dat waren we nu minder. Dat je dan verliest, dat kan een keer gebeuren. We hebben wel geprobeerd er nog een wedstrijd van te maken. Maar het is moeilijk om nog om te buigen als je met 0-3 achter staat. Na de goal van Anita proberen we door te drukken, maar echt grote kansen hebben we niet meer gehad.”