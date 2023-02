RKC-doelman Vaessen houdt hoofdpijn over aan duel met Ajax: ‘Hij had wel even op kunnen springen’

RKC-keeper Etienne Vaessen had verrassend genoeg in de eerste helft niet heel veel te doen in het duel met Ajax. Hij hield er wel hoofdpijn aan over.

Met een ietwat chagrijnig gezicht komt Etienne Vaessen de mixed-zone van de Johan Cruijff Arena ingelopen. Inclusief hoofdwond, die hij opliep omdat Steven Berghuis zijn voet even liet hangen toen de Waalwijkse keeper uitkwam om een diepe pass te pakken. Vaessen had de bal, de aanvaller van Ajax raakte de goalie. De ruim 53.000 supporters dachten dat het een toneelstukje was, omdat Vaessen vanaf halverwege de eerste helft al aan het tijdrekken was.

De fluitconcerten vlogen hem om de oren en dat is een kolfje naar de hand van de doelman. Hij moet een grijns tijdens de wedstrijd onderdrukken als hij weer eens tien seconden op een bal blijft liggen of veel te lang wacht met een uittrap. Hoe bozer het publiek van de tegenstander, hoe beter het gemoed van Vaessen. Ook natuurlijk, omdat de stand aanleiding gaf voor zijn vertragende spel en het boe-geroep dat vanuit grote delen van de tribunes te horen was. Want dat RKC na 17 minuten op een 1-0 voorsprong zou staan, dat was toch op zijn minst verrassend te noemen.

Quote Hij (Berghuis, red.) zag mij echt wel uitkomen. Spring dan gewoon even op Etienne Vaessen

,,Ik heb hoofdpijn, zeg", is het eerste wat Vaessen zegt, wijzend op de wond op zijn voorhoofd. ,,Hij (Berghuis, red.) zag mij echt wel uitkomen. Spring dan gewoon even op.” De hoofdpijn was waarschijnlijk iets beter te hebben geweest als RKC juichend de Arena had kunnen verlaten. Maar dat zat er niet in, omdat Ajax in de tweede helft een tandje bij zette. Hoewel de ploeg van trainer Joseph Oosting het lang volhield - alleen de 1-1 viel met vijf minuten na rust te snel - was het verzet ruim tien minuten voor tijd gebroken. Dat was het moment dat de 2-1 viel, Jurriën Timber kon vanuit de draai binnen schieten.

,,Te makkelijk”, oordeelde Vaessen, die gedurende de wedstrijd vorderde meer en meer Ajax-aanvallen op zich af zag komen. ,,Ik hoopte dat we nog gelijk konden maken, maar bij de 3-1 was het klaar. We speelden vooral in de eerste helft wel echt goed en ik vind dat we daarom wel trots op onszelf kunnen zijn.”