RKC wil oud-PSV’er Jeffrey Bruma naar Waalwijk halen

Een weiland vol houten poppen: ‘Veel hè, dat zijn er nou vierhon­derd op een hoopje!’

BOXTEL - Een weiland vol boze mensen, die allemaal een grote houten pop bij zich hadden, pal tegenover het adres Rijksweg 11 in Boxtel. Zo lieten bewoners dinsdagavond zien dat ze de komst van 400 arbeidsmigranten in een nog te verbouwen kippenfokkerij in hun buurt niet pikken.