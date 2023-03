Robert Chamalaun promoveert op taalwetenschap

Van de lezerIn aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen ontving Robert Chamalaun op vrijdag 4 maart zijn bull in de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Robert, woonachtig in Erp en geboren op 21 juni 1980 in Roosendaal, was oud-leerling van het voormalig Gertrudislyceum in Roosendaal.