Robert en Irene zegden hun baan op en bieden nu een thuis aan tieners met problemen: ‘Ieder klein stapje geeft ons energie’

Oosterhou­ters mogen op drie openbare plekken de barbecue ontsteken: ‘Blij dat het nu kan’

OOSTERHOUT - Er is wat tijd overheen gegaan, maar ach. Het Oosterhoutse raadslid Ziya Içli (Gemeentebelangen) is blij dat het er nu echt van gekomen is: Oosterhout is drie openbare picknick- en barbecueplekken rijker.