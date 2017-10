Robèrt van Beckhoven: meesterbakker tegen wil en dank

Robèrt van Beckhoven (56) vliegt door zijn bakkersfabriek. Hier wordt deeg gekneed in een grote machine, daar draaien twee bakken gesmolten chocolade, melk en puur, verderop worden bollen brooddeeg op een ovenplaat gelegd. De Meester Patissier en Meester Boulanger wijst gebakjes-in-wording aan en strijkt vervolgens met zijn vinger langs een restje zoetigheid. Hop, in zijn mond. ,,Malakoffs, die maakten ze pas nog in Heel Holland Bakt.''

Wie rondloopt in Bij Robèrt in Oisterwijk komt ogen tekort. In de bijbehorende, verbazingwekkend kleine, winkel ligt het resultaat. Broden, taart en gebakjes, in allerlei kleuren, soorten en maten. ,,Maar niet te veel keus. Daarom wilde ik de winkel ook niet te groot hebben, om mezelf in bedwang te houden. Ik maak liever acht soorten brood helemaal top, dan 52 ‘gewoon’.’’

Quote Ik maak liever acht soorten brood helemaal top, dan 52 ‘gewoon’

Smeuïg

Volledig scherm © AD Dat neemt niet weg dat er in zijn assortiment ruimte is voor vernieuwing. Over twee weken is er bierbrood (zie video) verkrijgbaar, een ambachtelijk brood dat vier dagen bereiding kost. Meel, zout, desem, water en Leffe bier. ,,Brood is een spel van graan en water", roept Robèrt meer dan eens. ,,Bier is dat ook." Hij laat zaden door zijn handen gaan. ,,Dit wordt zo in de oven geroosterd, en daarna worden de hete zaden in koud bier gegoten. Dat laten we een nacht weken, en daarna komt het bij het brooddeeg, op basis van desem; dat is óók alleen meel en water.’’



Met het smeuïge bierbrood - de thuisbakker kan de broodmix binnenkort in de supermarkt halen - gaat hij terug naar de basis. ,,Zo werd brood altijd gemaakt. Toen de bakkersgist werd uitgevonden, konden we brood in 3,5 uur maken. Maar door dit bereidingsproces is het brood veel voedzamer. De mineralen en vitaminen kan je lichaam makkelijker opnemen.’’

Die wijsheid heeft hij van zijn vrouw Pirjo, de algemeen directeur van Bij Robèrt. Zij heeft een achtergrond als bioloog. ,,Zij inspireert me, maakt me slimmer. Dan ga ik experimenteren. Nu bijvoorbeeld, werk ik aan een recept van brood op basis van zwarte bonen of bierbostel. Daar zitten meer eiwitten en vezels in. Let maar op, over een paar jaar eten we dat allemaal.’’

Eigenlijk, vertelt hij, wilde hij helemaal geen bakker worden. Hij mag dan wel uit een bakkersgeslacht komen, maar elke nacht werken, zodat om 8 uur ’s ochtends vers brood in de winkel ligt, leek hem niets. ,,Ik wilde zichtbaarder zijn.’’ Toch nam hij, uit familiegevoel, de Oisterwijkse zaak van zijn ouders over. ,,Na een tijdje verhuisde ik naar een andere plek. Dat vonden zij totaal niet leuk. Ik verdween uit het dorp en ging naar een industrieterrein. Mijn moeder was nogal van de buitenkant, die vroeg me: wat zeg ik tegen de mensen in het dorp? Ik stelde voor dat ze zou zeggen dat ze er vertrouwen in had, maar ze vertelde iedereen dat ze het ook niet begreep’’, zegt Robèrt. ,,Later trok dat bij. Een paar maanden geleden is ze overleden. Ze was trots, heel trots, op me.’’

Volledig scherm © rv

Slapen

Die zichtbaarheid waar hij naar verlangde kwam er, alweer 6 jaar geleden, toen hij voor de Cup Cake Cup en Heel Holland Bakt op televisie aan de slag ging. En vervolgens ook met zijn enorme pand langs het spoor in Oisterwijk. De bakkerij bevindt zich in het monumentale pand van de voormalige leerlooierij en bestaat veelal uit glazen wanden, zodat je het team van en de Meester Patissier en Meester Boulanger aan het werk kunt zien. Ha, lacht Robèrt. ,,Ja, dat wilde ik graag. Dan móet je wel overdag werken, want anders lopen mensen hier langs en ligt de bakker te slapen.’’

Dat bierbrood trouwens, Robèrt neemt er een hap van, leent zich daar ook uitermate goed voor door de ambachtelijke bereidingswijze. ,,Die moet ook een nachtje slapen. Dit brood wordt zonder stress gemaakt. Je zou zeggen: waarom doet niet iedereen dit? Albert Heijn komt hier ook wel eens kijken, maar dat kunnen zij niet. Je moet alles met de hand doen.’’

Zo is Robèrt haast een attractie geworden. Mensen komen langs in restaurant Kafé Van Leer, de winkel of doen een cursus. Willen natuurlijk even op de foto met het vermaarde Heel Holland Bakt-jurylid. ,,In eerste instantie schrikken mensen als ze me zien. Hij is er echt! Stel dat ze een taartje bestellen, dan zeg ik: zal ik even laten zien waar je bent? Ik vind het leuk om over mijn vak te vertellen. Zie ik daarna op Facebook dat ik zo normaal ben gebleven. Ik ben ook niet veranderd. Ik heb geloof ik niet in de gaten dat ik zo bekend ben.’’

Volledig scherm © rv