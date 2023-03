Rocken met Koen Sieben en hond Jos

600.000 euro extra voor verbete­ring van de dienstver­le­ning in Bernheze

HEESCH - Bernheze steekt nog eens 6 ton extra in de eigen organisatie. Het geld is vooral bedoeld voor verbetering van de dienstverlening. In de afgelopen jaren trok de gemeente al zo’n 6 miljoen euro eenmalig en 3 miljoen structureel uit voor verbetering van de organisatie.