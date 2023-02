Rode lantaarn herinnert Boy Scholtze er nog wel even aan dat hij de jongste burgemeester van het land is

‘Wij doen ons werk zo goed, niemand merkt er iets van’, waterschap beweegt al 750 jaar mee met alle veranderin­gen

Laten we eerlijk zijn, een 750-jarig bestaan is op zich al reden genoeg voor een feestje. Waterschap Rivierenland heeft nog een extra reden om eens flink de trom te roeren: ,,Ons werk is al eeuwen belangrijk en zal nooit stoppen. Simpelweg omdat de natuur nooit stopt.”

12:55