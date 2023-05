Rommelmarkt Jong Nederland Budel-Schoot

necro Gerard Coppens 1950-2023: ‘Ne goeie mens verloren gegaan’

VELDHOVEN - In Veldhoven overleed op 29 april Gerard Coppens, grondlegger en oud-eigenaar van ABSCoppens autoschadeherstel. Gerard werd geboren in Eindhoven, maar verder speelde vrijwel heel zijn leven zich in Veldhoven af.