Rood-Wit-icoon tijdelijk terug van voetbalpensioen: ‘Hopelijk kan ik de jonge groep wat meegeven’

13-jarig meisje uit Den Bosch over vapen: ‘De helft van mijn klas doet het’

DEN BOSCH - Hoewel het verboden is, kunnen jongeren onder de 18 jaar zonder enige moeite e-sigaretten kopen. Verkopers zijn on- én offline makkelijk te vinden. ,,Er zijn genoeg dealers en winkels in de buurt waar we het meekrijgen.’’