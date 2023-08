Roosendaal begroet studenten: ‘Dit is óók een stad voor jullie’

Ergernis over wildgroei van geparkeer­de fietsen in Waalwijks centrum: ‘Moet er geen verbod komen?’

WAALWIJK - Het is de partij Lijst IJpelaar een doorn in het oog, al die slordig geparkeerde fietsen in het Waalwijkse centrum. Ze vindt het tijd voor extra actie. Moet er geen ‘fietsparkeerverbod’ in de binnenstad komen?