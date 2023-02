Roosendaals bedrijf Zoontjens legt flexibel stadspark aan in Breda

Zo houdt Mexicaans restaurant San Juan het al 25 jaar vol in Den Bosch: ‘Gewoon wat lekkers op tafel’

DEN BOSCH - Restaurant San Juan zorgt al 25 jaar voor een Mexicaans tintje in de Bossche Kerkstraat, in een stad waar heel wat horecazaken komen en gaan. ,,Volgens mij zijn er weinig restaurants in de Bossche binnenstad die dat bereiken met dezelfde eigenaar.”

11:24