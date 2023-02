Roosendaler heeft seks met minderjarige: ‘In zijn cultuur niet gebruikelijk om door te vragen over leeftijd’

Tarik G. dwong kwetsbare vrouwen tot prostitu­tie en buitte ze uit, nu moet hij 58.000 euro betalen

DEN BOSCH/UDEN - Udenaar Tarik G. (28) moet 58.000 euro betalen aan de staat. De rechtbank in Den Bosch gaat ervan uit dat de man dit geld binnenhaalde door het uitbuiten van vijf kwetsbare vrouwen. De pooier dwong hen tot werk in de prostitutie en stak vervolgens een groot deel van de opbrengsten in eigen zak.

14:07