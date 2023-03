Rosmalens team bijna gedegradeerd uit eredivisie driebanden: ‘De sponsor bouwt luchtkanalen, geen luchtkastelen’

Wilco van Wijk (47) is ruim op tijd aanwezig in De Hazelaar, de thuisbasis van zijn ploeg Post Luchtkanalen. ,,Een tijdje inspelen”, zegt hij. ,,Dat is één van de voordelen, wanneer je thuis speelt.” Van Wijk en zijn maten ontvangen de spelers van Cues & Darts, die op een ander spelniveau opereren. ,,Als we vandaag en volgende week winnen, dan kwalificeren we ons voor de play-offs”, zegt Cues & Darts-speler Huub Wilkowski (46). Zijn team treedt deze dag niet eens in de sterkste opstelling aan. ,,Maar dat heeft niks te maken met onderschatting”, aldus Wilkowski.

Van Wijk en co spelen wel altijd in dezelfde formatie: kopman Leslie van Neyen, Marc Celen, Erwin Hens en Van Wijk als vierde man. ,,Ik biljart sinds mensenheugenis samen met onze drie Belgen”, zegt Van Wijk. ,,Waarom ik de nummer vier ben? Omdat ik vorig jaar het slechtste moyenne had. Als nummer vier speel je doorgaans tegen de minste van de tegenstander. Dat is wel lekker. Leslie moet het meestal opnemen tegen een wereldtopper.”

Geen pot gespeeld

Dat klopt niet helemaal. De aanvoerder van de wereldranglijst staat ingeschreven bij eredivisiekoploper SIS Schoonmaak, maar Dick Jaspers heeft dit seizoen nog geen pot gespeeld in het kampioenschap. Nummer twee van de wereld Dani Sánchez en nummer drie Marco Zanetti, speelden ook niet. ,,En ze sparen zulke toppers niet voor de play-offs”, zegt Wilkowski. ,,Om daarin uit te komen, moet je minimaal elf partijen spelen in de reguliere competitie. Daar komen Dick en Dani niet meer aan.”

Van Wijk verliest deze zondagmiddag van Volkan Cetin: 25-40 (31 beurten). ,,Zuur”, zegt Van Wijk. ,,De eerste thuispartij dit seizoen, die ik verlies.” Hens verliest van Wesley de Jaeger, maar Van Neyen wint zijn partij tegen Pierre Soumagne: 40-36 (29). Wilkowski speelt een uitermate goede partij. Hij wint van Celen: 40-21 (24). ,,Een moyenne van bijna 1.700”, rekent Wilkowski voor. ,,Dan doe je mee. We staan nu op de tweede plaats.”

Quote We wisten voor het seizoen al dat degradatie naar de eerste divisie nauwelijks te vermijden viel Wilco van Wijk

De eredivisiestand geeft een ietwat vertekend beeld. Halverwege het seizoen trok A1 Biljarts zich terug, waardoor nog elf teams de eredivisie vormen. Maar het ziet er inktzwart uit voor de huidige staartploeg Post Luchtkanalen, dat nog zes speeldagen heeft. De achterstand op de nummer tien Burgmans bedraagt zeven punten. Post Luchtkanalen heeft ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld. ,,Jammer”, aldus Van Wijk, die bij de sponsor werkt. ,,Maar we wisten voor het seizoen al dat degradatie naar de eerste divisie nauwelijks te vermijden viel. Wij zijn een vriendenploeg. We willen samen hoogte- en dieptepunten beleven. Een beetje realiteitszin is nooit weg. De sponsor denkt er net zo over. Die bouwt luchtkanalen, geen luchtkastelen.”