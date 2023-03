Routinier Dussense Boys is nog topfit, tóch stopt hij: ‘Ben ouder dan de rest, dan is er toch een generatieverschil’

Viertal grijpt kans om in lege flat te wonen: ‘We zijn geen krakers, we willen de flat verbeteren’

DEN BOSCH – Zijn ze aan het kraken? Dat is niet aan de orde volgens Sanne de Heer. Zij praat liever over ‘huisvrede en het recht op ongestoord wonen’. Feit is dat het geen huurders zijn die hun intrek hebben genomen in een flat aan de Bossche Voltastraat waarvan BrabantWonen eigenaar is.