Ruben (22) slaat de eerste paal van zijn toekomstige appartement: ‘Ik kan niet wachten’

Met video Ossenaar Vincent Janssen pakt hoofdrol in Belgische bekerfina­le en bekroont sterk seizoen: ‘Deze is heel lekker’

De bekerwinst van het Belgische Royal Antwerp FC had een behoorlijk Nederlands tintje. Ook Ossenaar Vincent Janssen deelde mee in de feestvreugde. Hij maakte zondagmiddag de openingstreffer in de eindstrijd met KV Mechelen (0-2) en bekroonde daarmee zijn puike eerste seizoen in België.