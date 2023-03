Ruim 10.000 bedrijven in Altena: ‘Veel inwoners weten onvoldoende wat er te vinden is’

In Fort Altena in Werkendam is woensdag 29 maart een carrièrebeurs met als doel studenten, werkzoekenden en ondernemers in Altena bij elkaar te brengen. Een van de organisatoren is Koen de Keijzer van vacaturebank AltenaWerkt.

Waarom een banenbeurs?

,,In Altena zijn meer dan 10.000 ondernemingen. Van bedrijven die zich specialiseren in voedsel-innovatie of de nieuwste drukwerktechnieken inzetten tot bedrijven met transportmiddelen die de hele wereld over gaan of de mooiste staaltjes werk afleveren op de scheepswerf in Werkendam. Veel inwoners weten onvoldoende wat er te vinden is in hun eigen gemeente. Met dit evenement willen we daar verandering in brengen.”

Hoe?

,,We hebben meer dan 40 stands waar ondernemers zich presenteren. De belangstelling is enorm. In eerste instantie hadden we plek voor iets meer dan 30 stands, maar vanwege de animo hebben we de beursvloer uitgebreid. De branches die worden vertegenwoordigd zijn extreem divers. Bedrijven uit de waterbouw, beveiliging, maar ook een bedrijf dat fietsenrekken verhuurt, bijvoorbeeld voor grote festivals of de Grand Prix in Zandvoort. Ook de gemeente en onderwijsinstellingen zijn partners.”

Waarom Fort Altena?

,,Behalve vanwege de prachtige locatie, ligt Fort Altena ook nog eens centraal. Met name vanwege de nabijheid van knooppunt De Tol is de locatie voor studenten van bijvoorbeeld hogescholen gemakkelijk te bereiken. Natuurlijk zijn ook werkzoekenden uit Altena zelf welkom. We willen voorkomen dat inwoners uit het gebied wegtrekken, omdat ze geneigd zijn elders werk te vinden. Wij willen met deze beurs laten zien dat ook in Altena zelf een fijne baan is te vinden.”

De beurs is op woensdag 29 maart en duurt van 10.00 tot 19.00 uur. Fort Altena is vrij toegankelijk. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Volledig scherm Koen de Keijzer, mede-organisator van het banenevenement. © Privéfoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.