Ruim honderd woningen in ‘taartpunt’ in Sint-Oedenrode

Bieb in Best twee weken dicht voor verhuizing en verbouwing

BEST - De bibliotheek in Best sluit tussen 18 september en 1 oktober de deuren om te kunnen verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Boterhoek. Daar zet de bibliotheek haar werk door totdat de verbouwing van de oude locatie aan het Raadhuisplein is voltooid.