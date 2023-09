Ruime oefenzege Trappers in Essen: ‘We zijn effectiever dan vorig jaar’

Rommelig duel in drukkend warmehal deert handbal­sters MHV niet

In de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen in de eerste divisie hadden de handbalsters van MHV’81 de nodige moeite met BFC. In het Limburgse Beek werd het, na een 12-16 ruststand, wel 32-29 voor de ploeg uit Mill.