Rustige Deadline Day voor uitgewinkeld NAC: ‘Met deze selectie kunnen we tot het einde meestrijden voor promotie’

Man (42) dreigt met smeermes in Ulvenhout, opgepakt door agenten met taser

ULVENHOUT/BREDA - Een 42-jarige man is donderdagochtend door de politie aangehouden, nadat hij steekbewegingen met een smeermes naar voorbijgangers had gemaakt in Ulvenhout. De Bredanaar werd opgepakt in een supermarkt aan het Withof, maar werkte pas mee nadat agenten met hun stroomstootwapen dreigden.