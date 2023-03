Samen graven voor meer soorten planten en bomen op het boerenland; proef van start in Eerde

Me­ga-event Masters of Hardcore voor het eerst niet tot diep in de nacht: ‘Fijn om laatste trein te kunnen halen’

Masters of Hardcore trapt zaterdag in de Brabanthallen af om 14.00 uur in de middag. Dat is tien uur eerder dan gebruikelijk bij de vorige 25 edities van het grote indoor hardcore-evenement. Zelfs de afterparty gaat niet door tot in de kleine uurtjes, maar stopt om 02.00 uur in de vroege nacht.