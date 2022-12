Schaatsen in de voortuin van Peter Gillis: ‘We hopen niet dat er files ontstaan’

Slager Erik (53) stopt door hoge prijzen en afgenomen koopkracht: ‘Triest dat we deze keuze moeten maken’

BERGEN OP ZOOM - ,,Dit is zo hard, bijna onmenselijk.” Voor Erik en Elles van der Borght zit er niets anders op dan hun slagerij te sluiten. Het is de optelsom van hoge energie- en inkoopprijzen en de afgenomen koopkracht van de klant. ,,Triest dat we deze keuze moeten maken.”

28 oktober